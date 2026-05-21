Un dialogo fra tradizioni musicali apparentemente lontanissime, avvicinate grazie a talento e sperimentazione. Questo è "Anima Vibrante", il nuovo album dell'arpista italo-svizzero Raoul Moretti e del musicista turco Mübin Dünen in duo, disponibile dall'11 maggio e attualmente in tour per l'Isola: e dopo Sestu e Alghero, venerdì il giro di presentazioni toccherà anche Pirri, con i due artisti in scena alle 20:30 sul palco di Casa Saddi, in via Fieramosca 17.

Il progetto di Moretti (arpa elettrica, live electronics) e Dünen (santur, cura, duduk, ney e voce) ha preso forma proprio nel capoluogo, al culmine di un cammino che i due hanno condiviso in numerosi concerti, forgiando una rara intesa artistica. Registrando il disco sotto la supervisione di Pierpaolo Meloni, Moretti e Dünen hanno portato in studio i frutti dell'esperienza dal vivo, in un nuovo ibridarsi di culture distanti, strumenti ancestrali e tocchi elettronici.

Il risultato è così quello di una rilettura in chiave contemporanea delle radici dei due musicisti, che prima del fortunato incontro hanno potuto vantare entrambi percorsi di spicco: da una parte Moretti, con oltre venticinque anni di carriera, migliaia di concerti e collaborazioni con Elisa, Beppe Dettori, Fiorello, Paolo Fresu, Gavino Murgia, Davide Van de Sfroos e tanti altri, e dall'altra Dünen, attivo invece da quasi vent'anni, con esibizioni in tutto il mondo e numerosi contributi anche nella scena nostrana, come quelle con Paola Pitzalis, Gisella Vacca, Mauro Palmas e i Magic Carpet.

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