Star degli eventi della Festha Manna, il cantautore toscano, Francesco Gabbani, è pronto a salire sul palco per l’attesissimo concerto contraddistinto dal logo “Note sotto la Torre" che, sabato 23 maggio, dalle 21.30, animerà la città turritana. Il due volte vincitore del Festival di Sanremo - nel 2016 nella sezione Nuove Proposte con il brano Amen e l'anno successivo tra i Big con Occidentali’s Karma - proporrà il suo vasto repertorio fatto di grandi successi, tra i quali Viceversa, Tra le granite e le granate e Per una vita.

La stella dei festeggiamenti in onore dei Santi Martiri Turritani, è uno dei tanti artisti che va così ad aggiungersi a quello degli altri grandi cantanti che, negli ultimi anni, hanno entusiasmato il pubblico di piazza Colombo come Noemi, Le Vibrazioni, i Modena City Ramblers e Alex Britti. Nomi che si affiancano alle proposte di altrettanto altissimo livello della Pasquetta Turritana che ha registrato un successo straordinario con i The Kolors e, gli anni scorsi con Max Gazzè e l'Orchestra Jazz della Sardegna, con i Rezophonic e i Tazenda.

Un percorso artistico che ha consacrato Porto Torres come città sede di grandi eventi capaci di coinvolgere migliaia di persone con ricadute notevoli in chiave economica e di promozione territoriale. Il ricco e variegato calendario, predisposto dall’amministrazione comunale in collaborazione con le associazioni, le attività commerciali del territorio e la Pro Loco, propone anche una serie di eventi, oltre trenta iniziative, legati alla tradizione e alla cultura identitaria. Tra questi, la tradizionale Sagra del Pesce (in programma domenica 31 maggio), la suggestiva Regata del Pescatore (sabato 23 maggio), la Fiera di San Gavino (dal 22 al 25 maggio) e l’avvincente Palio di Santu Bainzu, in programma il 13 giugno. A completare il quadro spettacoli folkloristici, rassegne culturali e identitarie, rievocazioni storiche e tante occasioni per gustare i sapori tipici della cucina turritana.

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