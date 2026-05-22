Un gruppo che ha segnato una grande stagione del rock internazionale, oggi restituita dal vivo in tutta la magia. È la più importante tribute band europea dei Supertramp quella che porta il nome di Century's Crime: e venerdì e sabato, per le 21 al Teatro Massimo di Cagliari, porterà anche nell'Isola il suo omaggio agli autori di "Breakfast in America" e altri, indimenticabili successi, in una preziosa occasione resa possibile da Sardegna Concerti.

Formati tra il 1969 e il 1970 in un'Inghilterra che, dopo l'ondata brit di inizio decennio, aveva ancora da reinventarsi sulla scena internazionale, i Supertramp compiono i primi passi vedendo successi alterni e vendite basse, con i due fondatori Rick Davies e Roger Hodgson che faticano a tenere una formazione stabile.

La svolta arriva nel 1973, nel fortuito incontro con i futuri membri Dougie Thomson, John Helliwell e Bob Siebenberg: i cinque insieme danno vita a un leggendario percorso, a partire dai dischi "Crime of the Century" (1974) e "Crisis? What Crisis?" (1975), che arriva al culmine con il capolavoro assoluto "Breakfast in America" (1979), reso celebre da singoli come "The Logical Song", "Goodbye Stranger", e la stessa title track.

Un album dal successo planetario, con più di venti milioni di dischi venduti e ben quattro platini, che insieme ai seguenti "Paris" (1980) e "...Famous Last Words..." (1982) sarà però anche tra gli ultimi, indimenticabili episodi di quella che viene tutt'oggi definita l'era d'oro del gruppo. Ed è proprio a quel periodo che i Century's Crime renderanno tributo sui legni del Massimo, riportando fedelmente il pubblico all'atmosfera e all'energia degli originali concerti, ricchi di quelle sonorità uniche tra rock progressivo, pop, disco e rock'n'roll.

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