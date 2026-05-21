Un'autentica leggenda vivente in arrivo nel capoluogo, accompagnato da esperti jazzisti del Belpaese: questo venerdì il Bflat di Cagliari aprirà le sue porte per il concerto di Lou Marini & The Italian Groovers, con l'iconico sassofonista italoamericano accompagnato sul palco del jazz-club da Gianluca Di Ienno (piano e organo), Alessandro Chiappetta (chitarra) e Enzo Zirilli (batteria e percussioni), alle 21:30 in via del Pozzetto 9.

Marini, già a suo tempo membro dell'originale Blues Brothers Band che partecipò – realizzando anche la colonna sonora – all'intramontabile classico "The Blues Brothers" con Dan Akroyd e John Belushi, vanta nella sua carriera numerose collaborazioni di prestigio, con nomi quali Frank Zappa, Tony Bennett, Barbra Streisand, Al Jarreau e molti altri. Ma è il primo incontro con il poliedrico Zirilli, in occasione di un concerto condiviso al mitico Ronnie Scott's di Londra, a porre le basi il suo attuale progetto.

I due infatti, forti di un'intesa immediata e desiderosi di tornare a suonare insieme, danno così vita alla versatile formazione degli Italian Groovers. Arricchendosi dei talenti di Chiappetta e Di Ienno e attraversando con nonchalance i versanti jazz, blues, funk e soul, il quartetto propone sia composizioni originali che reinterpretazioni di grandi successi: e un'affinità dinamica già testata a dovere, essendo questo già il terzo tour in meno di due anni per la formazione. Non solo: Marini e i suoi Italian Groovers sono impegnati da qualche tempo anche in studio, per l'album di prossima uscita "Playtime".

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