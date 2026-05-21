Otto appuntamenti che, da gennaio a maggio, hanno fatto risuonare il jazz nel cuore del capoluogo: e che, venerdì 22 alle 18:30, vedranno una gran chiusura con l'ultimo concerto de "I Live della Scuola di Jazz", rassegna ideata dagli allievi dei corsi jazzistici del Conservatorio di Cagliari insieme ai loro docenti, sotto la guida della direttrice artistica, cantante e docente Francesca Corrias. La quale, dopo un lungo lavoro dietro le quinte, assumerà un ruolo da protagonista in "Songbook", omaggio alle grandi melodie americane firmato da un'ensemble di spicco.

Nell'auditorium dell'istituto infatti si esibiranno non solo le voci della classe di canto jazz coordinate dalla stessa Corrias – vedendo ai microfoni Guendalina Anichini, Chiara Atzori, Luigi Chillotti, Alice Cocco, Valentina Ekzarkho, Francesca Fiori, Alice Marras, Azzurra Parisi, Ilaria Porcedda, Federica Piras, Manuel Serrenti – ma anche i docenti della Scuola, che accompagneranno i cantanti in una formazione di gran livello, con Stefano D'Anna (sax tenore), Gabriel Rosati (tromba), Alessandro Di Liberto (piano), Giulio Pisu (contrabbasso) e Francesco Merenda (batteria).

Un ultimo appuntamento a ingresso gratuito, che viene realizzato in collaborazione con il Centro di produzione multimediale del Conservatorio, e con il contributo del maestro Romeo Scaccia. E che andrà a chiudere una rassegna che, ogni due venerdì a partire dal 30 gennaio, ha portato sul palco Giacomo Deiana, il trio di Marco Morandini, il progetto "Punti di Vista" di Alessandro Di Liberto, il quartetto di Anichini, il duo "A bassa voce", il Comin' Home Quintet, i Sestetto a metà e, lo scorso 8 maggio, il gruppo Miles Beyond.

© Riproduzione riservata