Una scena isolana che, nonostante le apparenze, non dorme mai e non manca di nuove promesse: tra queste anche i Crobu, band del cagliaritano che sabato presenterà al pubblico il debutto "More Than This", per le 21:30 al Fabrik del capoluogo, in via Mameli 216. A precederli e supportarli nell'evento, anche i giovanissimi talenti dei Toothless Unicorns e il recentissimo progetto T-Bags, al suo esordio dal vivo.

Dopo aver già calcato il palco del locale in occasione dell'Electric Valley Festival, rassegna di riferimento per le sonorità desertiche in Sardegna, i Crobu faranno ritorno domani con grandi novità. È infatti uscito oggi sulle principali piattaforme streaming "More Than This", in forma autoprodotta: vedendo il fondatore Andrea (chitarra) e i membri successivamente aggiuntisi Federico (voce), Lorenzo (basso) e Alessandro (batteria) impegnati a dar sfogo alle loro influenze stoner rock, traditional doom e punk metal, le otto tracce si tuffano a fondo in un'energia fuzzy, tra atmosfere fumose e aride.

Non inosservati passano anche gli altri due gruppi protagonisti della serata: da una parte i Toothless Unicorns, power trio di scuola metallica – fra thrash, groove e alternative – e soprattutto di età assai giovane, con membri i fratelli Edgar (chitarra e voce, tredici anni) e Gabriel Pirina (basso e voce, nove anni) più Saul Corda (batteria, anch'egli nove anni). Dall'altra invece i T-Bags, nati di recente nell'idea di fondere svariate sfumature del metal in un crossover esplosivo, tutto da svelare questo sabato al Fabrik.

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