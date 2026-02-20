Dopo un 2025 carico di musica, socialità e cultura di strada, si torna a bomba: il primo live dell'anno organizzato da Casteddu Street Lads, in collaborazione con Motorcity Produzioni, porterà i laziali Plakkaggio sul palco del Fabrik di Cagliari, dove presenteranno il nuovo album "Cosmo". Con lo street punk dei Macerie da Carbonia e le selezioni viniliche di Kambo ad arricchire la serata, l'appuntamento è alle 21:30 in via Mameli 216.

Gli ospiti in trasferta

I Plakkaggio, che descrivono più o meno giocosamente il loro stile come "new wave of black heavy metal Oi!", saltano subito all'occhio per essere apprezzati sia dai circuiti punk che da quelli metal, superando ogni barriera posta dai puristi. Formata nel 2004 a Colleferro, la band esordisce con una miscela di hardcore punk e metal estremo fortemente identitaria e carica di attitudine do-it-yourself, e dopo aver cambiato nome in "Plakkaggio HC" pubblica una serie di album e split che li porta in tour "su e giù" per la penisola.

Ma con i cambi di formazione del 2014, il quintetto abbandona "HC" e torna alla nomenclatura originale, adottando uno stile più marcatamente influenzato da Oi! e black metal, con la nuova ondata heavy degli anni Ottanta a fare da struttura sonora. Sempre legati a temi come sottocultura, anticlericalismo e soprattutto rugby, i Plakkaggio sono entrati l'anno scorso a far parte dell'etichetta Motorcity, per cui pubblicano il nuovo "Cosmo" lo scorso 9 gennaio.

