“Intrappolato” in hotel a causa della ressa dei fan.

Piccola disavventura per Johnny Depp, che oggi è rimasto bloccato per oltre un’ora nell’albergo in cui alloggia a Roma - dove si trova per presentare la web-serie “Puffins” alla Festa del Cinema -, preso d’assalto dai suoi ammiratori, che lo aspettavano fuori dalla struttura con striscioni e messaggi di affetto.

La sicurezza ha quindi dovuto attendere prima di consentire alla star di lasciare l’hotel, facendola uscire dal retro in direzione Auditorium.

L’attore di Hollywood si è fatto attendere al Festival, dove ha ringraziato i suoi fan – “sono loro i miei datori di lavoro” – e ha spiegato che il suo successso più grande sono i suoi figli.

“Per quel che riguarda il lavoro, appartengo alla scuola di pensiero che un attore non debba mai essere soddisfatto perché per un attore la soddisfazione è la morte e significa che non puoi più spingere e ottenere di più da un personaggio", ha aggiunto.

Depp sta vivendo un momento particolarmente difficile sul piano personale, dopo aver divorziato dalla ex moglie Amber Heard, che lo ha denunciato per violenze domestiche.

