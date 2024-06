In occasione del novantesimo anniversario dalla nascita di Maria Carta la Banda Musicale Dalerci propone un concerto intitolato “Ritratto di Maria”, in programma sabato 22 giugno dalle 20.45 presso la piazza “Maria Carta” di Siligo.

«Attraverso questo evento poetico musicale, patrocinato dal comune di Siligo, dalla Fondazione Maria Carta e dalla Regione Sardegna, proponiamo un vero e proprio viaggio nel tempo in cui ripercorreremo i momenti più significativi della lunga carriera dell’artista sarda, attraverso la reinterpretazione di alcuni brani e colonne sonore di cui Maria Carta è stata protagonista», spiegano dalla Banda Dalerci di Alghero. Si comincia con il brano “The Theme from ‘The Godfather’” (dal film “Il Padrino” in cui Maria Carta interpretava il ruolo della madre del piccolo Vito Corleone) per proseguire con i brani “Funerale di un lavoratore” (di Joao Cabral de Melo-Chico Barque de Holland- Ennio Morricone) cantata da Silvia Meloni; “Diglielo tu al tuo Dio” (colonna sonora dello sceneggiato “Mosè” trasmesso dalla Rai negli anni 70) cantata da Marta Soggiu; “No potho Reposare” (di Salvatore Sini-Giuseppe Rachel) cantata da Silvia Meloni; “Hasta Siempre” (di Carlos Puebla) cantata da Tania Giugni Rodari.

Inoltre, interessanti per il connubio poetico musicale saranno i brani “Paesi che vai” (nato dalla fusione tra “Al mio Paese” di Maria Carta, Maurizio Marrocchi, Giampiero Artegiani e “Lo Pais Meu” di Antonio Cao) cantata da Daniele Cambule; “Cuori” (fusione fra “Le Memorie della Musica” di Maria Carta, Maurizio Marrocchi, Giampiero Artegiani e “Lo Cor Meu” di Franco Cano (canzone vincitrice della recente edizione del festival della canzone algherese) cantata da Daniele Cambule; “Ave Maria” (fusione fra “Deus Ti Salvet Maria” e “L’Ave Maria Algherese” di Isabella Montanari) cantata da Marta Soggiu.

Inedito invece l’omaggio riservato alla donna di Siligo: “Maria” è il titolo della canzone in algherese scritta dal cantautore Franco Cano e interpretata da Daniele Cambule, la cui partitura per orchestra sarà donata alla Fondazione Maria Carta.

Ci sarà spazio anche per la poesia, con la professoressa Enza Castellaccio che reciterà il testo “Ombre” scritto da Maria Carta, tradotto in algherese e illustrato dagli alunni della classe quarta D della scuola primaria “Maria Immacolata” di Alghero.

Durante la serata l’artista algherese Mauro Morittu realizzerà un ritratto di Maria Carta che verrà dato in dono alla Fondazione Maria Carta. La serata sarà presentata da Giommaria Pinna.

