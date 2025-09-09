La chiesa di Santa Caterina di Sassari ospita giovedì alle 20.30 l’iniziativa musicale internazionale “Note oltre i confini – La Musica che Unis(s)ce”, promossa dal Coro dell’Università di Sassari. Una serata all’insegna delle sonorità di W.A. Mozart e F. Mendelssohn, che vedrà protagonisti cori e musicisti italiani e tedeschi.

Il progetto nasce dalla collaborazione avviata nel 2019 tra il Coro Uniss e l’Orchestra Sinfonica dell’Università Cattolica di Eichstätt-Ingolstadt, guidata dal Maestro Uwe Sochaczewsky, con il coinvolgimento del Coro Polifonico Turritano diretto dal Maestro Laura Lambroni. Da allora, il sodalizio ha regalato al pubblico esecuzioni memorabili: dalla prima assoluta in Sardegna della Messa in Do maggiore di Rheinberger, fino al maestoso concerto nella Schutzengelkirche di Eichstätt, con oltre 150 coristi e strumentisti impegnati nella Messa Solenne in onore di Santa Cecilia di Gounod.

Grazie a un nuovo scambio culturale, l’Orchestra Sinfonica tedesca torna in Sardegna con 52 giovani strumentisti, ospitati nelle strutture dell’Ersu (Ente Regionale per il Diritto allo Studio) e pronti a condividere la vita cittadina in attesa del concerto. Sul palco, insieme a loro, il Coro dell’Università di Sassari preparato dal M° Ciro Cau e il Coro Polifonico Turritano diretto dal M° Lambroni. A dirigere l’ensemble sarà ancora una volta il M° Sochaczewsky.

L’appuntamento sarà replicato venerdì 12 settembre alle 21 nella basilica di San Gavino a Porto Torres nell’ambito del prestigioso Festival internazionale “Voci d’Europa”.

