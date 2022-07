Un giudice della Virginia ha respinto la richiesta di Amber Heard di un nuovo processo nella causa per diffamazione contro l'ex marito Johnny Depp.

I legali dell’attrice avevano chiesto di cassare il verdetto che la obbliga a pagare 10 milioni di dollari alla star del film "Pirati dei Caraibi" ma la giudice Penney Azcarate ha negato l'istanza.

Fra le spiegazioni del giudice, il fatto che non vi sarebbero stati vizi di forma nello svolgimento, come sostenuto dagli avvocati della Heard.

Nel giugno scorso l’attrice è stata condannata a pagare oltre 10 milioni di dollari nella causa intentata da Depp per diffamazione. I suoi legali avevano chiesto di annullare il processo per mancanza di prove e anche perché uno dei giurati non avrebbe dovuto partecipare in quanto la convocazione sarebbe stata mandata al padre, con lo stesso nome e lo stesso indirizzo di residenza. La giudice ha però stabilito che “non ci sono prove di frode o errori” da parte del giurato e quindi il verdetto rimane valido. Non solo, Azcarate ha anche osservato come entrambe le parti avessero accettato tutti i giurati all’inizio del processo.

