Salmo chiude il Red Valley. E lo fa con uno show che rende onore alla decima edizione del festival e a quella che dovrebbe essere (il condizionale è d’obbligo nonostante l’annuncio della vigilia) la sua ultima volta al Red Valley.

Il rapper olbiese, che dall’autunno sarà impegnato nel suo primo tour mondiale, sale sul palco alle 2 di notte, e lo abbandona due ore dopo. Nel live della Olbia Arena, ciliegina sulla torta di quattro serate di musica pop, rap, urban e dance, con oltre 40 artisti che si sono alternati sulla scena, non mancano estratti dall’ultimo album di Salmo (“Ranch”) e storici successi.

Ci sono “On fire”, “Neurologia”, “Beatcoin”, “Russel Crowe” e “90min”, che segue un discorso sugli ultimi avvenimenti, dal dissing tra Fedez e Tony Effe, proseguito proprio al Red Valley in questi giorni, alla scomparsa, avvenuta ieri, di Pippo Baudo.

«Quanto mi mancava cantare dal vivo: grazie di cuore Olbia», dice Salmo. E alla Olbia Arena parte il coro pro Salmo, mentre l’artista gallurese si prepara a concludere il festival con un esplosivo dj set che accompagna la notte verso l’alba e il pubblico a letto.

