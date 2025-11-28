Una delle band underground più irriverenti della scena cagliaritana, seguita da selezioni viniliche dalla baia californiana: domani sera al Cousinà Late Show di Cagliari vanno in scena gli X-Nipples, gruppo garage punk dal capoluogo, con una chiusura affidata a Jimmy Jaguar, dj e selector isolano di stanza a San Francisco.

La serata, organizzata dal locale in collaborazione con Bohemien Eventi, vedrà gli X-Nipples portare quel "punk geriatrico" per cui sono noti dal 2017. I suoi membri hanno già militato in altre formazioni locali del versante garage, punk e hardcore come Rippers, Tampunks, Senso Unico e Plastic P, e si fanno chiamare Travis (voce), Claudio (chitarra), Peio (basso) e Lorenzo (batteria). Tra le rare apparizioni live, che negli ultimi mesi si sono fatte più frequenti, e i vari imprevisti di percorso il gruppo ha pubblicato tre album autoprodotti, "Master of fappers" (2019), "X-Nipples" (2020) e "No Upgrade" (2023) prima di pubblicare l'anno scorso un extended-play per l'etichetta punk Goodbye Boozy Records, di Teramo.

