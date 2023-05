Biglietto per due al secondo contest del Red Valley Festival, con doppietta tutta al femminile: staccano il pass per la Olbia Arena Luvi e Solosophia, proclamate ex aequo stanotte al The Wall di Olbia.

La cantautrice cagliaritana, all’anagrafe Ludovica Massidda, e la collega olbiese Sophia Murgia conquistano con le loro band la giuria del contest per artisti emergenti, e andranno a far compagnia nella settima edizione della manifestazione, che si terrà dal 12 al 15 agosto a Olbia, a IMarciapiedi, il duo sassarese formato da Gabriele Loi e Emanuele Usai trionfatore del primo contest. Con loro sul palco della Olbia Arena salirà anche I Tristi, al secolo Simone Cavazzoni, premiato dall’organizzazione con una wild card.

Durante la serata, condotta da Tommy Rossi, Luvi e Solosophia hanno sbaragliato la concorrenza degli altri finalisti Loyalty Business Club, Mamu, Zeep, Ronin e Micali, grazie a una voce straordinaria e a performance da artiste consumate. Esibizioni che hanno guadagnato loro il palcoscenico sul quale si esibiranno “big” del calibro dei Black Eyed Peas e degli Articolo 31, Lazza e Guè, Tananai e i Pinguini Tattici Nucleari, solo per citarne alcuni. Perché, se i contest del Red Valley finiscono qua – almeno per quest’anno – altri protagonisti della kermesse ferragostana verranno svelati a breve, con nuovi annunci nelle settimane a venire.

