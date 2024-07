Il Red Valley annuncia la line up definitiva dell’edizione 2024, in programma dal 14 al 17 agosto alla Olbia Arena, e il finale col botto col dj set di Salmo.

Agli artisti già ufficializzati dal festival che mixa urban e pop, elettronica e dance – da Ghali a Gigi D’Agostino, da Max Pezzali a Rose Villain e Geolier, passando per (tra gli altri) Sfera Ebbasta, Annalisa, Club Dogo e Irama – l’organizzazione aggiunge la presenza di Anfisa Letyago, Rhove, Fred De Palma, Holden, Santi Francesi, Botteghi, Damianito, Mew, Damante, DodoJ, 22Simba, Samuele Brignoccolo, Ale Basciano, Rondine e Room9. Ma soprattutto lo speciale closing party tutto da ballare dell’ultima delle quattro serate.

Il 17 agosto all’Olbia Arena andrà in scena il Red Club with Salmo Dj set, uno show in piena regola che vedrà protagonista l’artista olbiese. Per un dj set d'autore che promette di far scatenare il pubblico fino alle prime luci dell’alba.

