La rassegna “Sere d’estate 2024”, organizzata dal Comune di Quartucciu – assessorato alla cultura - con la collaborazione dell’Associazione Enti Locali per le attività culturali e di spettacolo, offre un’altra bella occasione di intrattenimento e di svago in città. Domani, venerdì 2 luglio, sul palco del Teatro Olata, in piazza Sunda, saliranno i “NonSoulFunky!”.

Lo spettacolo è in programma alle 21.30. Ingresso gratuito. La band, formata da Nicola Marogna, Stefano Montalbano, Simone Belfiori, Roberto Portincasa e Sergio Orrù, proporrà con un repertorio a 360°, le maggiori hit italiane e internazionali dagli anni Settanta fino ad oggi, per trascinare e far ballare il pubblico presente.

Il gruppo, nato nel 1996 come cover band, ha lavorato negli anni in diversi discobar e discoteche della Sardegna, forti di un’innata capacità di animare le serate e coinvolgere gli spettatori. Il percorso fatto li ha infatti fatti conoscere anche ben oltre i confini dell’Isola.

La rassegna “Sere d’Estate 2024” è un ricco calendario di appuntamenti che ha trasformato, nel cuore dell’estate, Quartucciu in un vivace palcoscenico di eventi per grandi e piccoli. Iniziata lo scorso 28 giugno, con lo spettacolo "Marta e il suo gruppo" durante i festeggiamenti di San Giorgio Martire, animerà la città fino a ottobre. Il programma offre una vasta gamma di attività: dai concerti agli spettacoli teatrali, dagli eventi sportivi alle manifestazioni culturali.

