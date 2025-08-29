Domani, 30 agosto, secondo appuntamento a Molentargius col concerto “Fabio Biondi & Europa Galante”. Organizza la Fondazione “Quartu cultura”, con la collaborazione del Comune e della Fondazione Sardegna.

L’appuntamento in programma nel contesto della prima edizione di “Quartu cultura Festival”, è previsto per le ore 21 di domani al Parco Molentargius Saline, in via dei Giordi. I biglietti possono essere acquistati online o presso il botteghino al Parco. L’evento-festival andrà avanti sino all’11 settembre.

Fabio Biondi, violinista e direttore d’orchestra siciliano, ha iniziato a suonare da solista a 12 anni. A soli sedici anni, il debutto al Musikverein di Vienna per interpretare i concerti per violino di Bach. Nel 1990 fonda “Europa Galante”, che in pochissimi anni, grazie a un grande successo discografico, diventa uno degli ensemble italiani specializzati in musica antica più famoso in campo internazionale. Le serate quartesi, a Molentargius, propongono per il 3 settembre Tullio Sollenghi ed Elena Pau; per il 6 settembre uno spettacolo di flamenco e per l’11 settembre una serata con Aziza Mustafa – Zadeh, una pianista, cantante e compositrice azera.

