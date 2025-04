Tutto pronto per il concertone del “Primo Maggio a Sorso” con la star Mr. Rain, il super ospite che alle 17 salirà sul palco de parco Vita.

L’artista e produttore è tra i più amati della scena rap italiana e internazionale, grande protagonista dell’edizione 2023 del Festival di Sanremo, in cui si è classificato al terzo posto.

Una giornata di musica, da mezzogiorno a mezzanotte, in cui si alterneranno artisti e band locali – Tribar, Malmignatta, The Snus, Sossu Racconta, Help Band, Tributo a Cremonini, Alexia J Feat, Lunara e J feat Lunara - in una no stop animata anche dai Dj set. A questi si uniranno in apertura Le Reinas vincitrici del Sorso Calic Music Contest. E ancora Rani, Haren Brett, Mario Donato Vinci e Yuza che porteranno sul palco le loro performance di hip pop e trapper.

Ad accompagnare la giornata ci saranno le consolle dei Dj Felix, Steros e Blaster, Vittor e Daniel Dj, Raimondino e Federico Sechi. In chiusura di serata a far ballare tutte le generazioni ci penserà la session selezione anni ’90 e 2000 con lo special guest Danyjeey.

Il Parco Vita di via Marina verrà allestito con 15 stand enogastronomici a disposizione dei visitatori attesi in gran numero. L’evento è organizzato dall’amministrazione comunale con il contributo della Regione e in collaborazione con R&G music.

© Riproduzione riservata