Cosa dicono le stelle per il 21 febbraio 2026La giornata segno per segno
Come sarà la vostra giornata? Ecco cosa dicono le stelle per il 21 febbraio 2026.
Ariete: Oggi, un pizzico di audacia in più vi permetterà di sbloccare una situazione che sembrava ferma!
Toro: Per il vostro benessere, ogni tanto concedetevi un piccolo lusso extra senza sentirvi in colpa!
Gemelli: Il vostro corpo e la vostra mente meritano un po’di riposo dopo una settimana ricca di stimoli e novità.
Cancro: Un gesto premuroso verso il partner cambierà completamente il volto della vostra giornata...
Leone: Sentitevi fieri del percorso fatto finora: questa sera, uscite con gli amici e festeggiate come si deve!
Vergine: Anche se siete preoccupati, non dovete pensare al lavoro anche di sabato, sarebbe controproducente.
Bilancia: Di fronte alle avversità, la vostra miglior arma è l’obiettività: non fatevi prendere dal panico e riflettete prima di agire.
Scorpione: L’intuito vi avverte che è il momento di chiudere con una persona che vi sta lentamente trascinando a fondo...
Sagittario: In famiglia, siete capaci di riportare un sorriso anche nei momenti più bui. Per fortuna ci siete voi!
Capricorno: Questo sabato, un buon libro potrebbe aiutarvi a rilassare la mente pur rimanendo produttivi.
Acquario: Avete sempre mille idee che vi frullano in testa, ma per attuarle è necessario un minimo di organizzazione!
Pesci: Godetevi il calore dei vostri familiari e lasciate che le preoccupazioni scivolino via dalla vostra mente.