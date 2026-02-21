Come sarà la vostra giornata? Ecco cosa dicono le stelle per il 21 febbraio 2026.

Ariete: Oggi, un pizzico di audacia in più vi permetterà di sbloccare una situazione che sembrava ferma!

Toro: Per il vostro benessere, ogni tanto concedetevi un piccolo lusso extra senza sentirvi in colpa!

Gemelli: Il vostro corpo e la vostra mente meritano un po’di riposo dopo una settimana ricca di stimoli e novità.

Cancro: Un gesto premuroso verso il partner cambierà completamente il volto della vostra giornata...

Leone: Sentitevi fieri del percorso fatto finora: questa sera, uscite con gli amici e festeggiate come si deve!

Vergine: Anche se siete preoccupati, non dovete pensare al lavoro anche di sabato, sarebbe controproducente.

Bilancia: Di fronte alle avversità, la vostra miglior arma è l’obiettività: non fatevi prendere dal panico e riflettete prima di agire.

Scorpione: L’intuito vi avverte che è il momento di chiudere con una persona che vi sta lentamente trascinando a fondo...

Sagittario: In famiglia, siete capaci di riportare un sorriso anche nei momenti più bui. Per fortuna ci siete voi!

Capricorno: Questo sabato, un buon libro potrebbe aiutarvi a rilassare la mente pur rimanendo produttivi.

Acquario: Avete sempre mille idee che vi frullano in testa, ma per attuarle è necessario un minimo di organizzazione!

Pesci: Godetevi il calore dei vostri familiari e lasciate che le preoccupazioni scivolino via dalla vostra mente.

