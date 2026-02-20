Per una sera Alghero si trasforma in una piccola Ariston. Sabato 28 febbraio, alle 20 il Teatro Civico Gavì Ballero apre gratuitamente le sue porte per la visione collettiva della finale del Festival di Sanremo, l’appuntamento televisivo più atteso dell’anno. L’idea è della Fondazione Alghero che intende portare l’atmosfera del Festival della Canzone Italiana nel cuore della città.

La serata sarà trasmessa integralmente su grande schermo all’interno del Teatro Civico, trasformando lo storico spazio culturale cittadino in un luogo di visione collettiva e partecipazione attiva. Il coinvolgimento del pubblico sarà valorizzato dalla presenza di microfoni aperti in sala per commenti, reazioni e interventi tra un’esibizione e l’altra, trasformando la visione televisiva in un'esperienza partecipata.

«Con il Cda abbiamo voluto trasformare un grande evento televisivo in un’occasione di comunità», dichiara il presidente della Fondazione Alghero, Graziano Porcu. «Il Teatro Civico è il cuore culturale della città e deve essere sempre più uno spazio aperto, inclusivo e vivo. Portare la finale di Sanremo in teatro significa creare un momento di aggregazione trasversale, capace di unire generazioni diverse nel segno della musica e della condivisione».

