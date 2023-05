Un pubblico delle grandi occasioni quello che ha assistito al concerto della band Le Vibrazioni, promosso e organizzato dall'amministrazione comunale per la Festha Manna. Sotto la suggestiva torre Aragonese, uno dei simboli di Porto Torres, il gruppo musicale milanese ha proposto un repertorio di brani rock, tra melodia e poesia, riproponendo i successi degli ultimi anni.

Quasi quarantamila persone si sono riversate lungo il corso Vittorio Emanuele, nel cuore della città, per assistere all'evento musicale, il più atteso in questi giorni di festa, in cui la comunità onora i Santi Martiri Turritani. Una festa religiosa dove i riti e le tradizioni si uniscono alle manifestazioni di spettacolo che stanno riscontrando enorme successo.

La band ha ringraziato il numeroso pubblico che ha partecipato con entusiasmo alla performance, due ore di concerto che hanno incantato la folla, persone giunte da ogni parte della provincia di Sassari. Hanno riempito ogni angolo della città, per assistere ai tanti eventi in programma dal pomeriggio, fra cui una esibizione di scacchi del maestro Yuri Sanna e l'iniziativa in piazza Umberto I intitolata “Un nastro per legarsi alla lettura”, rivolta ai bambini, a cura della cooperativa Comes.

