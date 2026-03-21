Tutto pronto per la V edizione di "Note sotto la Torre- Pasquetta in musica per l’Asinara”, l’evento che animerà la città di Porto Torres in occasione della giornata di lunedì 6 aprile con musica, mercatini, mostre, allestimenti artistici ospitati nello spazio verde che circonda la Torre Aragonese e nel centro cittadino. Protagonisti il gruppo milanese The Kolors, la band composta da Antonio “Stash” Fiordispino (voce e chitarra), Alex Fiordispino (batteria e percussioni) e Dario Iaculli (basso) che ha raggiunto la popolarità nel 2015 con la vittoria della quattordicesima edizione di Amici di Maria De Filippi.

La manifestazione in programma a Porto Torres è una formula vincente che, dopo il grande successo degli ultimi anni, l’Amministrazione comunale ha scelto di replicare nei suoi contenuti essenziali e che si basa sulla collaborazione tra il Comune e le numerose associazioni del territorio, i cittadini e le attività commerciali del CCN Botteghe Turritane.

L'evento anche quest’anno è dedicato alla promozione del Golfo e dell’isola dell’Asinara e intende offrire ai cittadini e ai visitatori un evento di qualità capace di richiamare in città migliaia di cittadini e turisti che potranno conoscere il vasto patrimonio culturale, ambientale, archeologico ed enogastronomico turritano. Il concerto del gruppo, salito alla ribalta del grande pubblico, è l’appuntamento di punta di una giornata che darà spazio anche a band e artisti locali impegnati con i loro live nei diversi locali del centro cittadino a partire dalle 13. Ma la Pasquetta turritana prenderà il via già dal mattino quando, alle 11, aprirà ufficialmente la grande area pedonale che dal Corso Vittorio Emanuele che si estenderà fino a via Mare, ospitando bancarelle, mercatini dell’artigianato e dell’ingegno e chioschi per la somministrazione di cibo e bevande. Intanto, tra piazza Umberto I e la Chiesa della Consolata, gli appassionati delle due ruote potranno ammirare una splendida mostra statica di Vespe storiche organizzata dal Vespa club di Porto Torres mentre i più piccoli potranno divertirsi nell’area bimbi allestita con i giochi gonfiabili in Piazza Eroi dell’Onda.

L’area dedicata alla promozione dell’Asinara sarà predisposta in piazza Colombo, dove si potranno scoprire le meraviglie dell'isola gioiello grazie agli operatori del Parco. Il ricco e singolare patrimonio faunistico e floreale dell’isola sarà promosso anche attraverso le installazioni artistiche realizzate dalla ditta Arcobaleno e la proiezione su un maxischermo di suggestive immagini messe a disposizione da Isola Mea e dedicate alle sue bellezze naturalistiche. Il cartellone degli eventi, anche quest’anno, si arricchisce con le visite guidate nei siti archeologici cittadini a partire dalla Necropoli di Su Crucifissu Mannu, riconosciuta nel 2025, Patrimonio dell’Umanità dal Comitato del Patrimonio Mondiale dell’Unesco, insieme ad altri 16 siti preistorici della Sardegna. A guidare turisti e visitatori nella storia millenaria del territorio turritano saranno gli operatori dell’Ufficio Turistico comunale e, intanto, l'amministrazione comunale ha già inoltrato alla Direzione Regionali dei Musei della Sardegna la richiesta per l'apertura straordinaria del Museo Antiquarium Turritano e dell’area archeologica di Turris Libisonis.

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