Porto Torres, “Cant’è mara la fammi” arriva a Li LioniPenultimo appuntamento con la rassegna Teatro sotto le stelle
Risate garantite con la rassegna "Teatro sotto le stelle" che giovedì alle 21.30 propone il penultimo titolo alla Tenuta Li Lioni, lungo la strada per Porto Torres.
Va in scena lo spettacolo “Cant’è mara la fammi”, un adattamento di due atti unici curato da Mario Lubino con la regia di Alfredo Ruscitto. Il tema centrale è la fame, rappresentata con comicità amara e irresistibile in due farse ambientate in epoche diverse ma unite da uno spirito universale.
In scena: Mario Lubino, Alfredo Ruscitto, Alessandra Spiga, Paolo Colorito, Michelangelo Ghisu e Pasquale Poddighe.
Giovedì 18 settembre alle 21 si chiude con lo spettacolo "Lu Cuzineri" che era stato annullato nei giorni scorsi a causa del maltempo.