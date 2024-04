Domenica 7 aprile alle ore 18 arriva al teatro comunale Andrea Parodi, di Porto Torres, lo spettacolo de La botte e il cilindro dal titolo “Io, Pollicino”. La rappresentazione per famiglie, bimbe e bimbi dai 2 anni in su, fa parte della stagione teatrale organizzata dall’associazione La camera chiara.

Lo spettacolo è stato scritto da Consuelo Pittalis e la regia è curata da Pier Paolo Conconi. Un bambino solo e sperduto nel bosco racconta la sua storia vissuta tra la paura e il freddo. È solo e piccolo ma non si dà per vinto. Armato di coraggio e di grande furbizia affronterà gli ostacoli che la vita gli propone in un viaggio che è anche un cammino verso la maturità e l'autonomia dalle figure genitoriali.

Con una riscrittura del tutto originale e attraverso le suggestioni create dalla musica e dall'immaginario proposto, si vuol mettere in evidenza il messaggio che da sempre questa fiaba porta agli ascoltatori di tutte le età: «Per quanto grandi possano essere i nostri “orchi”, il coraggio di affrontarli ci porterà sempre a vincere su di essi».

In scena: con Consuelo Pittalis, Stefano Chessa e Luisella Conti. I costumi sono di Luisella Conti, le scenografie di Nadia Imperio, gli arrangiamenti musicali di Mario Chessa dei Bertas, il disegno luci è di Paolo Palitta e la scenotecnica e fonica sono di Michele Grandi.

