Una delle cornici più spettacolari del Nord Sardegna, la spiaggia di Porto Ferro, sarà il palcoscenico della quinta edizione del Blue Sunset Festival 2021, organizzato dal staff dell’omonimo Baretto e da GoodVibrationche.

Nove gli appuntamenti in programma: il 15 luglio si esibiranno le Ladies Sing the Blues, mentre il 22 luglio sarà la volta della Bad Blues Quartet e il 29 luglio dellla Lakeetra Knowles & BlueSunset Band.

Spazio poi a The Cyborgs (4 agosto), Lovesick duo (8 agosto), Caboose (11 agosto), Betta & Luti feat Carlo Sezzi (18 agosto) e Dislocation Blues (25 agosto). Il gran finale, il 2 settembre, con la Francesco Piu Band.

“L’esigenza – sottolinea Danilo Cappai – era dare forma ancora una volta alla nostra idea. Un’idea nata cinque anni fa e calibrata per essere sostenibile, pensata perché si incastonasse con la forza di un luogo come la baia di Porto Ferro e fosse capace di accompagnare quello che per chi vive, frequenta e scopre la spiaggia è diventato ormai un vero e proprio rito: salutare il sole che sparisce all’orizzonte. In tutto questo la musica riveste chiaramente un ruolo importante, fondamentale. C’è un grande lavoro di ricerca che anticipa il lancio del nostro cartellone. Proviamo ad uscire dagli schemi, a dare input d’ascolto differenti, ad amplificare il messaggio che grandi professioniste e professionisti puntano a diffondere con le loro performance. Siamo pronti a partire, non vediamo l’ora che si accendano le spie, che il Blue Sunset torni a dare voce alla nostra idea e gioia al nostro pubblico”.

