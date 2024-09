Ritorna a Porto Cervo il Classical Music Festival Costa Smeralda, l’appuntamento con la grande musica classica organizzato dal Consorzio Costa Smeralda. Quattro le date: si parte domani, dunque le serate di lunedì, mercoledì e venerdì in programma al Conference Center alle ore 21.30 con ingresso libero.

Il calendario degli eventi

Sabato 7 settembre

Concerto della violinista Anna Tifu accompagnata dall’Orchestra Antonio Vivaldi di Venezia con i suoi solisti di eccezione, guidata dal Konzertmeister Guglielmo De Stasio. Il programma prevede “Antiche Arie e Danze” di Ottorino Respighi e “Le Quattro Stagioni Ricomposte” di Max Richter.

Lunedì 9 settembre

Concerto del pianista Louis Lortie, concerto per pianoforte e orchestra in La maggiore K 414 di W.A. Mozart; a seguire la Quarta Ballata di F. Chopin per pianoforte solo e concluderà la serata con il Quintetto per pianoforte e archi di R. Schumann.

Mercoledì 11 settembre

Concerto del pianista Luigi Carroccia, che eseguirà il Primo Concerto per pianoforte orchestra (versione per pianoforte e archi). L’Orchestra Antonio Vivaldi di Venezia concluderà la serata con l'esecuzione della Serenata di P.I. Tchaikovsky.

Venerdì 13 settembre

Concerto del maestro Carlo Torlontano, che si esibirà con il suo particolare strumento Il Corno delle Alpi (Alphorn). Durante la serata saranno eseguiti W.A. Mozart Divertimento K 136, A. Zimmermann Sinfonia Pastorizia, A. Vivaldi Concerto per violino e Orchestra “Il Favorito”, L. Mozart Sinfonia Pastorella, F. Mendelsshon-Bartholdy Sinfonia n. 10 per archi.

