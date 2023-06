A sentir parlare di un nuovo film targato Yorgos Lanthimos non si può restare indifferenti. Il regista greco è ormai divenuto a tutti gli effetti una tappa obbligata per i cinefili più incalliti, dopo il successo di alcuni dei suoi controversi titoli come “The Lobster” e il più recente “La Favorita”, premiato agli Oscar per la miglior attrice protagonista. Tale premessa vale ulteriormente se a prender parte al progetto è Emma Stone, attrice che ha raggiunto la fama negli ultimi anni grazie al successo di “Birdman” e soprattutto di “La La Land”, vincendo con quest’ultimo il premio Oscar nel 2017 per la sua interpretazione.

In questa attesissima pellicola cui ha preso parte anche in qualità di produttrice, la Stone è chiamata al ruolo di protagonista col personaggio di Bella, che abbiamo potuto scorgere nelle sue fattezze visionando il trailer e le immagini ufficiali e che ora possiamo ammirare in tutto il suo fascino spettrale grazie al più recente poster promozionale.

“Poor Things” consiste in una rivisitazione moderna del mostro di Frankenstein. Sceneggiato da Tony McNamara ed ispirato al romanzo di Alasdair Gray del 1992, il film racconta il caso di Bella Baxter, una giovane donna a cui è stato impiantato il cervello del figlio non ancora nato, tornata in vita grazie a questo intervento senza precedenti per mano del Dottor Godwin Baxter - interpretato da Willem Dafoe -, un personaggio animato tanto dal genio quanto dalla sregolatezza. Sotto la sua protezione, Bella sente di voler progredire e accrescere le sue esperienze: deciderà perciò di fuggire dal controllo del suo padrone insieme all’avvocato Duncan Wedderburn, un soggetto elegante seppur incline ad uno stile di vita immorale. In nome dell’uguaglianza e dell’emancipazione Bella compirà un viaggio fra tutti i continenti, nel pieno di una avventura ricca di sorprese e finalmente libera dai pregiudizi della sua epoca.

Fissata la data d’uscita per l’8 settembre 2023, il film sarebbe pronto per il suo debutto anche alla Mostra del Cinema di Venezia. È stato anche recentemente classificato come R - ossia vietato ai minori di diciassette anni non accompagnati - per i suoi "contenuti sessuali forti e pervasivi, nudità grafica, materiale disturbante, gore e linguaggio esplicito". Oltre ai grandi nomi già citati, nel cast troveremo anche Ramy Youssef, Christopher Abbott, Margaret Qualley, Jerrod Carmichael, Kathryn Hunter Suzy Bemba e Wayne Brett.

E per quanto la pellicola sia ancora relativamente distante dalla sua pubblicazione, cominciano già a circolare voci su un ulteriore lavoro a cura del regista: pare che il titolo sia “AND”, e vedrà nuovamente coinvolti nel cast Emma Stone, Willem Dafoe e Margaret Qualley con in più Jesse Plemons, Hong Chau, Mamoudou Athie e Hunter Schafer. In questo caso, possiamo tranquillamente allargarci nel dire che il troppo non stroppia.

Giovanni Scanu

