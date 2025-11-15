Il “bel canto” barocco approda domani 16 novembre all’Auditorium Giovanni Lilliu di Nuoro. Il soprano Micol Pisanu e la liutista Francesca Torelli omaggiano Barbara Strozzi. La compositrice, sorprendente per le arditezze armoniche, per la varietà di affetti espressi e, nelle cantate, per l’immediatezza con cui si alternano i sentimenti. La produzione musicale di Barbara Strozzi, una delle più importanti compositrici dell’epoca barocca, rappresenta un autentico tesoro di passione, introspezione e virtuosismo.

Il titolo del concerto a lei dedicato, “Barbara Strozzi, Scherzi e lacrime”, è esemplificativo e chiarisce già agli spettatori attesi all’Isre i temi dello spettacolo a cui assisteranno.

Ad interpretare le sue pagine, con grande raffinatezza, le due artiste, che, nell’ampio repertorio realizzato in concerto e anche con pubblicazioni, sono da tempo impegnate nella valorizzazione del repertorio seicentesco e delle compositrici dell’epoca. Il prossimo 21 novembre, uscirà il disco incentrato sulla musica di Barbara Strozzi per Da Vinci Classics.

Il concerto “Barbara Strozzi, Scherzi e Lacrime” è un evento del progetto Musica è Donna, ideato dall’Associazione Spettacoli Cultura, e realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura- Direzione Generale dello Spettacolo FUS, volto a valorizzare il talento di artiste tutte donne- direttrici d’orchestra, cantanti, musiciste- puntando in particolare sulle giovani under 35, e al contempo su un cast e un’offerta musicale- culturale di alto livello.

I biglietti del concerto “Barbara Strozzi Scherzi e Lacrime” si possono acquistare all’indirizzo http://www.liveticket.it/evento.aspx?Id=616729

