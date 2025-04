Sarà il cantautore Pierdavide Carone il nuovo protagonista dell'Accademia del Pop, il format firmato da Sardegna Concerti e finanziato dalla Fondazione di Sardegna, con la direzione artistica del musicista Massimo Satta.

Un doppio appuntamento, in calendario per sabato 10 maggio, che comprende una masterclass (ore 15) e a seguire il concerto (ore 21) al Teatro Massimo di Cagliari. Quella con Carone si preannuncia come una tappa particolarmente interessante, che arriva subito dopo aver vinto la terza stagione del programma "Ora o mai più" su Rai Uno. I testi dell'artista, classe 1989, sono spesso profondi, coinvolgenti e si sposano perfettamente con una musica che nasce dalle note di ribellione del puro rock anni Settanta-Ottanta.

«Scrivo da quando ero bambino, per sfogare le mie emozioni - racconta Carone -. Penso di essere diventato un musicista proprio per questo. Avendo poco spazio per i miei problemi, li urlavo sul palcoscenico. La musica, per me, è stata una grande terapia».

L'appuntamento del 10 maggio, nella sala M2 del Teatro Massimo, segna l'incontro con una delle voci più originali e intense della musica autorale italiana. Oltre al concerto, come di consueto l'Accademia del Pop propone al pubblico anche una masterclass rivolta in particolare alla crescita professionale dei giovani, con l'intento di accendere i riflettori su una serie di eventi intesi a celebrare la musica come espressione artistica, sociale ed economica. Ingresso libero alla masterclass, previa iscrizione all'indirizzo mail accademiadelpop@gmail.com. Il concerto "Non ce l'ho con Tour 2025 Unplugged" è un'esibizione intima e unplugged di Carone, una performance dal vivo dove la musica si fa protagonista in una versione speciale del suo tour.

