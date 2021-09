Phil Collins gela i suoi fan: “Ho rinunciato del tutto a suonare, non riesco più. Non riesco più a tenere in mano una bacchetta”.

Il cantautore inglese, 70 anni, storico componente dei Genesis, lo ha rivelato in un'intervista alla Bbc. Le sue condizioni di salute, ha detto, sono peggiorate: dal 2007 ha un problema ai nervi, conseguenza di una vecchia lesione spinale, mentre nel 2015 gli è stato diagnosticato il diabete. Da tempo è costretto a cantare da seduto.

Dal primo ottobre i Genesis partiranno in tour per una reunion ma la speranza che suonerà anche lui è pari a zero: “Sono fisicamente usurato, il che è molto frustrante perché mi piacerebbe suonare lassù insieme a mio figlio”. Alla batteria infatti ci sarà il figlio Nicholas, vent’anni.

“Suona come me quando vuole – ha detto orgogliosamente -. Sono una delle sue tante influenze, essendo suo padre: sul palco ha un po' il mio stesso atteggiamento, quindi è un buon inizio”.

Quanto al tour, sarà probabilmente l’epilogo del leggendario gruppo inglese: “Siamo tutti uomini di una certa età e quindi sì, credo che probabilmente con questi concerti chiuderemo”.

(Unioneonline/D)

