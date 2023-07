La fusione tra arti sceniche e sportive punta a individuare i performer del futuro.

E la Popular Musical School di Sassari, creata e diretta dal maestro Beniamino Pistidda, è in vetta all’Italia e all’Europa con i risultati ottenuti nel corso dell'ultima edizione dei campionati italiani ed europei di arti scenico sportive “Performer Cup” CONI tenutosi a Ostia. Ben 15 medaglie d'oro, 7 d'argento e 3 di bronzo.

Menzione speciale per il diciassettenne sassarese Nicola Dessole, campione assoluto nella classe intermedia in due categorie: “performer completo” e “recitazione”. Campionessa europea nella classe professionisti (la più alta) Morgana Siddi nella categoria performer completo. Titolo continentale assoluto anche per Alice Casu nella classe principianti per la categoria recitazione, oro per Franco Mureddu in canto e per Irene Mureddu in recitazione, sempre per la classe principianti.

Queste le medaglie d'oro italiane. Nella classe professionisti Nicola Dessole e Coele Langela in recitazione, Antonio “Bandito” Meleddu in canto, Sofia Zironi, Nicola Dessole e Walter Sulas come performer completi. Nella classe intermedia vittoria per Marzio Troncone e Marco Satta come performer completi e Tullio Meloni in canto.

La giuria esaminatrice era formata tra gli altri da Beppe Vessicchio, Grazia Di Michele, Raffaele Paganini, Heron Borelli, Garrison Rochelle, Federico Moccia, Tia Architto, Ciro Barbato, Pablo Flores Torres e Maura Paparo.

La Popular School, considerato l’altissimo numero di podi raggiunti nella classe A (professionisti) avrà una considerevole possibilità di poter accedere al programma televisivo “Performer Cup”, il format scritto e ideato da Valentina Spampinato che lo scorso anno è andato in onda su Rai 2, condotto da Valentina Spampinato e Garrison Rochelle.

© Riproduzione riservata