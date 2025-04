Grande paura per Jo Squillo: la cantante è stata operata e si trova in ospedale. A rivelarlo è lei stessa in un video postato sui social in cui appare in un letto d’ospedale, occhi chiusi, con accanto un monitor per controllare i battiti cardiaci.

Jo Squillo, che a giugno compirà 63 anni, non spiega cosa è accaduto nel dettaglio ma si limita a spiegare di aver subito un "piccolo intervento" e che "è andato tutto bene".

Per lei tanti messaggi di incoraggiamento dai fan ma anche da amici e colleghi, come Simona Ventura e Sabrina Salerno, e poi ancora Jovanotti, Caterina Balivo, Asia Argento, Natasha Stefanenko e molti altri.

