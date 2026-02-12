Come sarà la vostra giornata? Le previsioni degli Astri!

Ariete: Oggi al lavoro vi sentite pieni di iniziativa, è il momento perfetto per farvi avanti e proporre le vostre idee!

Toro: Dovreste fare un po’ più di attenzione ai consigli di chi vi ama, non vedete che siete sempre stressati?

Gemelli: L’amore bussa alla porta sotto forma di un invito a cena che non dovreste assolutamente rifiutare.

Cancro: Chi si approfitta della vostra gentilezza non è veramente vostro amico: tenete gli occhi ben aperti!

Leone: In casa vince la collaborazione: dividere i compiti renderà la giornata meno pesante per tutti.

Vergine: Una proposta lavorativa potrebbe arrivare da un vecchio conoscente, valutate i pro e i contro con cura.

Bilancia: La vostra pace interiore è rovinata dal peso di mille aspettative... non fatevi sommergere dalle ansie.

Scorpione: Il peso degli impegni settimanali comincia a farsi sentire sempre di più... tenete duro almeno fino a domani!

Sagittario: Al lavoro la vostra capacità di andare d’accordo con tutti vi rende un collega fondamentale!

Capricorno: La vita personale si arricchisce di un’intuizione che vi permetterà di risolvere un piccolo problema pratico.

Acquario: In amore è il momento che smettiate di pensare al passato, godetevi la bellezza del presente!

Pesci: La vostra capacità di sintesi vi permetterà di brillare sul lavoro durante una riunione importante.

© Riproduzione riservata