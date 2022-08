Si conclude stasera, mercoledì 10 agosto, al teatro Montiggia di Palau la manifestazione Stelle sotto le Stelle, la prima mostra audiovisiva sugli artisti del cinema che hanno scelto la suggestiva località gallurese come luogo del cuore.

Il grande evento, in programma alle 21.30 con diretta radiofonica su Rai Radio 1, arriva dopo una seduta straordinaria mattutina di Consiglio, nel corso della quale l'Amministrazione Comunale ha conferito la cittadinanza onoraria a Isa Barzizza, Leslie Caron e Giancarlo Giannini.

L’evento-clou in una serata di gala a loro dedicata che sarà presentata dal celebre conduttore e grande esperto di musica carioca Max De Tomassi, voce storica di Radio Rai e ideatore della trasmissione “Brasil”, per quasi vent’anni punto di riferimento dei tantissimi appassionati di samba e bossanova.

Sul palco con un’esibizione live ci sarà la voce limpida di Iaria Pilar Patassini, cantautrice, interprete, performer e autrice nata a Roma da padre etrusco e madre nativa della foresta costaricense, con all'attivo 4 album e un ultimo EP dal vivo registrato ad Alghero lo scorso anno con Daniele di Bonaventura.

Hanno scritto per lei e con lei Bungaro, Joe Barbieri, Mauro Ermanno Giovanardi, Pacifico, Sandro Luporini e lo scrittore Fabio Stassi.

Per parlare di musica brasiliana, Max De Tomassi, insignito dal Governo di Brasilia con il Cruzeiro do Sul, l’onorificenza più alta concessa ai cittadini stranieri che si distinguono nella divulgazione della cultura carioca, ha voluto Pamela D’Amico, tra le massime interpreti italiane della canzone d’autore made in Brasile.

Fenomenale cantautrice, interprete e percussionista di padre abruzzese e madre di Salvador de Bahia, vanta collaborazioni prestigiose come autrice di colonne sonore anche per il cinema italiano. Artista versatile che spazia dalle melodie immortali di Chico Buarque e Jobin alla musica pop dance di migliore fattura, è in tour con il suo ultimo singolo, “Hai ragione”, uscito a fine luglio e considerato come un capolavoro di allegria e musicalità che coinvolge ed ammalia il pubblico con ritmi ben calibrati, una melodia trascinante ed un testo importante dedicato all’universo femminile.

Ingresso libero e gratuito in teatro con proiezione nell’arena esterna e posti a sedere.

L.P.

© Riproduzione riservata