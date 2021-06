Sarà Greta Scarano l’ospite d’onore della 31ª edizione del Festival del cinema di Tavolara, in programma dal 16 al 18 luglio in Gallura.

Nella serata finale l’attrice romana riceverà sull’Isola il Premio Eco Mov per la serie televisiva di Rai1 "Chiamami ancora amore" di Gianluca Maria Tavarelli. Una grande notte, che verrà completata dalla proiezione del film vincitore di 3 premi Oscar "Nomadland" di Chloé Zhao, protagonista Frances McDormand.

Prestato oggi, il programma di "Una notte in Italia" è ricco anche quest’anno di proiezioni, ospiti ed eventi collaterali: padrona di casa la direttrice del festival Piera Detassis, affiancata anche per l’edizione 2021 da Geppi Cucciari.

Si parte il 16 luglio, nella piazzetta di Porto San Paolo, col film "Sul più bello" di Alice Filippi, presenti il produttore e sceneggiatore Roberto Proia e la giovane protagonista Ludovica Francesconi. Dal 17 si sbarca, invece, sull’isola di Tavolara per la proiezione di "L'incredibile storia dell'isola delle rose" di Sydney Sibilia, accompagnato dal regista e da un estratto del documentario di Gabriele Salvatores "Fuori era primavera - Viaggio nell'Italia del Lockdown", tra i cui protagonisti spicca Tonino Bertoleoni, il re di Tavolara.

Chiudono il 18 il premio alla Scarano e la proiezione di "Nomadland".

Negli stessi giorni andrà in scena lo Speciale David, grazie alla collaborazione con l'Accademia del Cinema Italiano - Premi David di Donatello: in programma la proiezione per la prima volta, insieme e sul grande schermo, dei 5 cortometraggi candidati all'ultima edizione dei David.

Tra gli eventi collaterali al festival del cinema il 10 luglio a Stintino al Museo della tonnara l’apertura della mostra Le vite degli altri", con le fotografie di Egidio Trainito, l’Apecinema a San Teodoro il 13, 14 e 15 luglio, con proiezioni dal programma "Visioni Sarde: al Parco Li Menduli e nei Sagrati delle chiese di Straula e Montepetrosu", il 15 a Porto San Paolo l’apertura della mostra fotografica "Cliciak, premio nazionale per fotografi di scena" e la mostra fotografica dedicata all’attrice Alida Valli, a partire dal 15 presso l’Ufficio turistico di San Teodoro.

