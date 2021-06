Cosa ci aspetta oggi, 26 giugno, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Chi troppo vuole, nulla stringe. Non puntate all’avere sempre di più, a volte i tesori più preziosi stanno nelle piccole cose.

Toro – Siete convinti che i cambiamenti vengano dall’esterno, quando in realtà quelli più importanti partono da noi stessi.

Gemelli – Tutti intorno a voi si stanno dimostrando cortesi e pronti ad aiutarvi. Probabilmente vi hanno visto in difficoltà.

Cancro – Siete ancora molto attaccati al passato e questa cosa rischia di non farvi vivere il presente al meglio.

Leone – Questi sono giorni giusti per iniziare a gettare le basi per un progetto futuro. Iniziate allora a pianificare.

Vergine – Con la mente spesso vi ritrovate a viaggiare lontano. E se fosse un segnale del vostro corpo che necessita di riposo?

Bilancia – Oggi non siete in piena forma, e lo avete notato perché avete difficoltà anche nelle cose che di solito fate a occhi chiusi.

Scorpione – Mai nascondere la polvere sotto il tappeto. Discutere apertamente di ciò che non va sta portando i suoi frutti.

Sagittario – Ora vi siete ritrovati ad avere un piede in due scarpe e la situazione non è delle migliori. Ma saprete come venirne fuori.

Capricorno – A volte vi sembra di fare le cose a vuoto, ma poi i piccoli gesti degli altri vi fanno capire che siete entrati nel loro cuore.

Acquario – Se siete al limite delle vostre forze, perché non organizzate anche solo un weekend fuori porta? Potrebbe rigenerarvi.

Pesci – Ora che state passando più tempo con gli amici, vi sembra di essere rinati. Godete di ogni momento in compagnia.

