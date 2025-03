Ossi si prepara a vivere un’edizione straordinaria di "Assazzende e Buffende", l’evento enogastronomico che celebra il vino e le eccellenze del territorio. Le strade del centro storico si animeranno con degustazioni dei migliori vini locali e specialità della tradizione, creando un’atmosfera unica di convivialità e cultura del gusto. A seguire, l’appuntamento sarà al Blu Star, dove prenderà vita l’Aftershow ufficiale, un evento esclusivo che unirà musica, spettacolo e divertimento, organizzato dalla Cooperativa Eventi Sardegna in collaborazione con Pastinum, l’associazione organizzatrice della manifestazione, la Consulta Giovanile di Ossi, FL Comunicazione, Enjoy ASD e DJs & Friends.

La serata offrirà un’esperienza musicale e di intrattenimento unica con diverse aree tematiche, ognuna con un’energia diversa per accontentare tutti i gusti. Ospiti d’eccezione direttamente da Radio 105, Mattia Angri & Paolino, con lo spettacolo I Love Formentera, daranno il via a un party esplosivo con le hit più amate. Il format “I Love Formentera” farà scatenare il pubblico al ritmo della musica più amata delle estati italiane, grazie alla presenza di ospiti di spicco come Paolino, voce storica di Radio 105, e Mattia Angri. "I Love Formentera" è diventato un appuntamento imperdibile per gli amanti della dance e della house, ricreando in ogni serata l’atmosfera di festa e libertà tipica dell’isola spagnola.

Paolino DJ, pseudonimo di Paolo Mariani, è un conduttore radiofonico e telecronista sportivo italiano. Dal 2017 è protagonista del tour I Love Formentera, portando la sua energia e il suo sound nei club e nei festival più prestigiosi d'Italia. Per gli amanti della musica latina, l’animazione sarà curata da Re&Pintus Associazione, con un mix coinvolgente di ritmi latini e cubani per far ballare tutti fino all’alba.

