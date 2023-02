È da pochi anni che succede, eppure pare già essere una prassi consolidata quella di aspettarsi i film candidati agli Oscar non più soltanto al cinema ma anche sulle più importanti piattaforme streaming d’intrattenimento. Vuoi perché il mercato e il modo di fruire i contenuti, per svariati motivi, sono profondamente cambiati, vuoi perché sempre più spesso sono proprio Netflix o Amazon a produrre alcuni dei suddetti lungometraggi. Se prima infatti si cercava di recuperare quanti più titoli possibile tra una sala e l’altra ormai arrivare preparati alla notte delle premiazioni è diventata una prova, diciamo così, più alla portata di tutti e non solo dei cinefili più incalliti.

Ecco quindi una rapida guida per veleggiare con destrezza fra i potenziali vincitori dell’evento.

Partendo immancabilmente dalla cara vecchia sala troviamo ancora disponibili “The Fabelmans” di Steven Spielberg (miglior film, miglior regista, miglior attrice protagonista, miglior attore non protagonista, migliore sceneggiatura originale, miglior scenografia, migliore colonna sonora originale) e “Avatar: la via dell’acqua” di James Cameron (Miglior film, Miglior scenografia, Migliori effetti speciali, Miglior sonoro). Di entrambi i titoli le proiezioni proseguiranno certamente fino al 12 marzo e probabilmente anche a seguire. Troviamo inoltre “Il gatto con gli stivali 2: l’ultimo desiderio” (miglior film d’animazione) e “Babylon”, di recentissima uscita (miglior scenografia, migliori costumi, migliore colonna sonora originale).

Il 2 febbraio ci aspetta invece “Gli spiriti dell’isola” di Martin McDonagh che gode di ben otto candidature (miglior film, miglior regista, miglior attore protagonista, miglior attore non protagonista, miglior attrice non protagonista, migliore sceneggiatura originale, miglior montaggio, migliore colonna sonora originale). Lo stesso giorno uscirà anche quello che già si preannuncia come il film rivelazione degli Awards: “Everything Everywhere All At Once”, anch’esso potenziale vincitore in massa di statuette (miglor film, miglior regista, miglior attrice protagonista, miglior attore non protagonista, miglior attrice non protagonista, migliore sceneggiatura originale, miglior montaggio, migliori costumi, migliore colonna sonora originale, migliore canzone originale).

Il 9 febbraio è la volta di “TÁR” di Todd Field con protagonista Cate Blanchett (miglior film, miglior regista, miglior attrice protagonista, migliore sceneggiatura originale, miglior montaggio, miglior fotografia) e troveremo anche il curiosissimo “Marcel the Shell” (miglior film d'animazione). “Tutta la bellezza e il dolore” di Laura Poitras, candidato come miglior documentario, è nelle sale il 12, 13 e 14 febbraio. Il 16 uscirà “The Quiet Girl” di Colm Bairéad, film irlandese candidato come miglior film straniero. Bisognerà invece aspettare fino al 23 febbraio per l’attesissimo “The Whale” di Darren Aronofsky (miglior attore protagonista, miglior attrice non protagonista, miglior trucco e acconciatura). Il mese di marzo partirà invece con “Empire Of Light” di Sam Mendes, candidato alla miglior fotografia.

E giunti finalmente anche all’offerta streaming, su Netflix troviamo “Niente di nuovo sul fronte occidentale” di Daniel Brühl, che fa letteralmente incetta di candidature (miglior film, migliore sceneggiatura non originale, miglior film straniero, miglior scenografia, miglior fotografia, miglior trucco e acconciatura, migliori effetti speciali, miglior sonoro, migliore colonna sonora originale). “Bardo - La cronaca falsa di alcune verità” di Alejandro Gonzales Iñárritu concorre invece per la miglior fotografia, l’ampiamente discusso “Blonde” di Andrew Dominik per la migliore attrice protagonista e “Glass Onion - Knives Out” per la miglior sceneggiatura non originale. Alle candidature per il miglior film d’animazione troviamo invece “Pinocchio” di Guillermo Del Toro e “Il mostro dei mari” di Chris Williams.

Valutando invece l’offerta su Disney+ possiamo goderci innanzitutto un piccolo-grande orgoglio italiano: “Le Pupille” di Alice Rohrwacher, coprodotto da Alfonso Cuarón e candidato per il miglior cortometraggio. Un film che invece, per così dire, gioca in casa è “Black Panther - Wakanda Forever”, in streaming dal 1 febbraio (miglior attrice non protagonista, migliori costumi, miglior trucco e acconciatura, migliori effetti speciali, migliore canzone originale). Altri nomi in concorso sono “Red” (miglior film d’animazione) e “Fire of Love” (miglior documentario).

Per concludere, una rapida rassegna di tutte le rimanenti piattaforme: su Paramount+ abbiamo “Top Gun: Maverick” (miglior film, migliore sceneggiatura non originale, miglior montaggio, migliori effetti speciali, miglior sonoro, migliore canzone originale), su Prime Video “Argentina, 1985” (miglior film straniero), su MUBI “Aftersun” (miglior attore non protagonista) e su Apple TV+ “Causeway”, con Jennifer Lawrence (migliore attrice non protagonista). A noleggio troviamo invece due imprescindibili pesi massimi: “Elvis” di Baz Luhrmann (miglior film, miglior attore protagonista, miglior montaggio, miglior scenografia, miglior fotografia, migliori costumi, miglior sonoro, miglior trucco e acconciatura) e “The Batman” di Matt Reeves (miglior trucco e acconciatura, migliori effetti speciali, miglior sonoro). Insomma, ce n’è davvero per tutti i gusti. Si farà in tempo a non perderne neppure uno prima del fatidico giorno, nella notte tra domenica 12 e lunedì 13 marzo?

Giovanni Scanu

