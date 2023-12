Il mal di pancia dalle risate è assicurato. Debora Villa è più comica che mai. In veste di mattatrice assoluta porterà sul palco del teatro Garau di Oristano, domani alle 21, il suo One Woman Show. Racconterà i suoi venti anni di carriera, gli sketch che l'hanno resa famosa e amata tra il pubblico, un recital originale e brillante nel segno dell’ironia.

L’artista si accenderà come un Jukebox, a richiesta. Sarà proprio il pubblico a decidere cosa voler sentire, come divertirsi assieme a lei. Quello pensato da Debora Villa, attrice e conduttrice nota per la sua vena comica, è uno spettacolo interattivo in cui artista e pubblico collaborano. La comica, che è stata protagonista di tanti programmi televisivi che hanno fatto storia, da Rido a Scatafascio, da Zelig a Colorado, da Così Fan Tutte a Camera Cafè, proporrà argomenti di ogni tipo e per tutti i gusti: dalle favole alla gravidanza, dai problemi dell’età alle riflessioni sul tempo, da Aristotele ad Eva.

Tra i temi trattati con verve e leggerezza anche i mutamenti fisici e psicologici e le diverse fasi della vita di una donna, che influenzano carattere e comportamenti e incidono sulla sfera delle relazioni pubbliche e private. Debora Villa inaugura la stagione 2023-2024 de La Grande Prosa organizzata dal CeDAC Sardegna con “20 di Risate”, con la direzione artistica di Valeria Ciabattoni.

