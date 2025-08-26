La diciottesima edizione di miniere sonore partirà oggi 26 agosto per proseguire fino a sabato 30, sempre alle 21, all'Hospitalis Sancti Antoni. L'evento presenterà quindici concerti di musica elettronica sperimentale, contemporanea, world music e improvvisazione. Parteciperanno artisti internazionali e sardi. Il filo conduttore è "Segni" una ricerca del significato dei misteri creati dal suono. il festival è organizzato dall'Associazione Heuristic e sostenuta dal Ministero della Cultura, Regione e dal Comune di Oristano. Dopo ile prime esibizioni di ieri oggi spazio a Roman Corti, poi Valentina Fin e Federica Furlani e i No Tongues.

Giovedì 28 sarà la volta di Emma Grace ZZ, seguita da Cry Baby e infine Rime D'Arco. Venerdì sul palco Annalisa De Feo, dopo di lei Alvin Curran , poi Pierpaolo Vacca e Mauro Sigura. Il festival si concluderà il 30 agosto con Perry Frank, Mazen Kerbaj, Dalila kayros e Danilo Casti.

