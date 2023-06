Trasformare un percorso difficile in un momento di condivisione e di solidarietà. Tommy Rossi, speaker molto noto nell’Isola, conduttore e ideatore di eventi, nella sua iniziativa di beneficenza è riuscito a coinvolgere il cuore di tantissime persone. Più volte si è chiesto come avrebbe potuto aiutare il reparto di oncologia olbiese, conosciuto dopo avere scoperto la malattia: grazie a caparbietà, i gesti volontari del mondo della musica - dove nutre salde amicizie - e l’Archivio Mario Cervo, che ha messo a disposizione parte del suo budget e i locali, ha dato vita a “Non mollare mai”(by Tommy and friends), cinque serate per raccogliere fondi e parlare di prevenzione.

«Ho pensato questo evento in una notte passata insonne per la mia malattia - racconta Tommy – Soddisfazione ed emozione sono i sentimenti che ho provato nel riuscire a realizzarlo, ognuna delle serate è dedicata a una persona che ho conosciuto e che non c’è più per questo male infame».

Stasera a Olbia, con inizio alle 20.30 all’Archivio, quattro cantanti, Barbara Magnoni, Federica Novigli, Ester Bonomo e Nicole Ruzittu, saranno le protagoniste di questa seconda puntata; una scelta non casuale quella di coinvolgere le quattro artiste, tutte accomunate dalla perdita della propria madre a causa di una forma tumorale. Al concerto sarà ospite anche la cantante Pina Muroni e i musicisti Mauro Mibelli, Gabriele Cau, Dario Fiori, Paolo Rettore e Massimo Comi. Una bella festa in musica nella quale relazioneranno le dottoresse Giancarla Soru e Giovanna Maria Schintu e il primario del reparto di Oncologia, Salvatore Ortu, del Giovanni Paolo II, sulle tematiche legate alla prevenzione del tumore al seno, dei tumori cutanei e delle patologie ematologiche croniche. Ad oggi oltre 1000 euro sono stati raccolti ed ogni qualvolta viene fatta una donazione la cifra viene aggiornata e divulgata affinché il tesoretto che andrà ad aiutare l’ospedale sia noto a tutti.

Nella prima serata il ricordo è andato ad Andrea Parodi, presenti i Tazenda e Francesco Piu, mentre la prossima puntata, il 19 luglio (il format si concluderà a settembre), sarà dedicata alla memoria di Maurizio Carta, ultimo direttore dell’ex emittente televisiva Cinquestelle.

