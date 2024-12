A Olbia visita a sorpresa di Riccardo Zanotti leader dei Pinguini tattici nucleari al Cafe’ Principe Umberto di Quirico, Pierpaolo e Tiziana Cossu. Lo staff presente in sala ha voluto immortalare il momento postando sul profilo social una foto diventata subito virale.

La band arrivata ieri sera in città ha voluto salutare l’arrivo in Sardegna con una storia su Facebook, un suggestivo tramonto da “cartolina” e la classifica italiana degli album più venduti dove occupa la seconda posizione con Hello World, uscito da pochi giorni.

© Riproduzione riservata