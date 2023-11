Proseguono gli incontri della rassegna “Officine della musica-Artisti da conoscere”. Domani, dalle 18.30, un nuovo artista da scoprire, Mino Mereu Pradia, con all’attivo il primo lavoro discografico “S’alenu ‘e custa terra”.

Lunghi i trascorsi del musicista con il gruppo country-rock Duende, le puntuali domande del conduttore della serata, lo speaker radiofonico Francesco Roccaforte, indagheranno anche nelle pieghe dello strettissimo rapporto tra Mereu e la sua Isola, rapporto che ha dato vita a un album dalle sonorità internazionali e i testi in limba, nelle varianti dorgalese e terranovese. Recentemente presentate all’Archivio Mario Cervo, le sei tracce sono arrangiate dal maestro Antonio Carboni.

Sei storie, a partire dal manifesto “S’Alenu ‘e custa terra”, che toccano le corde dell’anima attraverso gli omaggi a De Andrè (Marineri)e ai Sassarini ( In sa Brigata Tattaresa), che rievocano strazianti fatti di cronaca (Nieddanue) o che giocano lievi con i ricordi e la nostalgia ( Coinieddu e Meriola, quest’ultima con testo di Mario Bua). “Rivendico il diritto di esprimere parte del mio animo in una lingua che per molto tempo mi è stata negata per discutibili motivi culturali - racconta Mino Mereu, docente alle spalle una solida formazione anglista- ma che è ancora capace di trasportarmi in luoghi, fisici e non, che il mio italiano non raggiunge”.

© Riproduzione riservata