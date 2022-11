L’Olbia Arena si prepara al grande salto.

Spazi più ampi per aumentare la capienza, il Comune, grazie all’acquisizione di nuove aree da privati, punta a far diventare il villaggio della musica inaugurato la scorsa estate, “sede stabile e definitiva”.

Evento principe, ovviamente, il Red Valley Festival - in programma dal 12 al 15 agosto 2023 - che si prepara a sforare il tetto delle ventimila presenze con un cartellone del quale, per ora, è stato svelato solo il ritorno dei Pinguini Tattici Nucleari. Con oltre il sessanta per cento di pubblico di non residenti la manifestazione si è dimostrata anche un efficace volano di promozione turistica, mediata attraverso i social dai giovanissimi (il 47% del pubblico aveva tra i 16 e i 25 anni), al quale si è aggiunta la campagna ufficiale di comunicazione e un film di ottanta minuti sulla piattaforma Prime video.

«Il festival ha garantito un’offerta migliore per turisti e residenti che hanno usufruito del “servizio” e ha dato un ringiovanimento a livello di target nel territorio - ha detto l’event manager Luca Usai – Una prima esperienza di cui ci riteniamo soddisfatti con l’ambizione di migliorare. Abbiamo ottenuto risultati interessanti anche per quanto riguarda le persone che hanno acquistato i biglietti senza sapere chi ci fosse, ciò vuol dire che la destinazione è pronta ad accoglierli e che il festival, l’anno scorso, ha lavorato bene».

Presentazione anticipata anche per permettere alla macchina ricettiva della città e del territorio di organizzarsi al meglio.

«Penso che sia la prima volta che in Sardegna si annunci un festival così in anticipo – ha detto l’assessore ai grandi eventi, Marco Balata - questo significa che si è inseriti negli eventi musicali di prima fascia: l’opportunità è data agli operatori di fare una programmazione e creare un indotto economico in quanto al centro di un evento nazionale e internazionale».

Intanto si lavora al ritorno del tradizionale concerto di Capodanno ma nessuna anticipazione sui nomi: “L’evento ci sarà ma è un work in progress”, il commento del sindaco Settimo Nizzi.

