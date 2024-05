Nel nome, la sua essenza, Sound Stone & Soul farà suonare la terra e l'anima di San Pantaleo: sul palco incastonato tra graniti del borgo olbiese, un festival di musica e cultura organizzato dal circolo musicale Laborintus di Sassari e dal neonato Consorzio turistico di San Pantaleo, finanziato dalla Regione e dalla Fondazione di Sardegna con il patrocinio del Comune di Olbia e di Confcommercio nord Sardegna.

Sound Stone & Soul Festival è un evento che dà vita a sei appuntamenti estivi a giugno, luglio e settembre, mescolando suoni, voci, vino e sostenibilità. Il programma apre con La buona novella di Fabrizio De Andrè, il 2 giugno prossimo, riproposta dall'Ensemle Laborintus con ventitré coristi del gruppo JoyFul Soul, intercalati dalla lettura di testi tratti dai Vangeli apocrifi che ispirarono la scrittura delle canzoni dell'artista, e si chiude il 18 settembre con un concerto per sax e quartetto d'archi “Dal jazz al tango passando per…Girotto”. Nel mezzo, un omaggio a “Mina ritratta in bianco e nero”, alla cantante blues Billie Holiday e il progetto Ester Formosa e Elva Lutza, un lavoro cointestato tra una delle più note interpreti della musica catalana e il duo sardo, vincitore del premio Andrea Parodi, con brani in catalano, sardo, castigliano e antico sefardita. A inaugurare le serate, alle 19:30 Assaggi di vino, degustazioni coordinate al Museo del vino di Berchidda: tre piccole cantine galluresi presentano storie e identità dei loro prodotti, protagonista il Vermentino, e del territorio. E per tutelarlo, Sound Stone & Soul aderisce all'iniziativa proposta da Alberea, società di Sassari con la mission di riforestare il Mediterraneo, partendo dalla Sardegna, che per sostenere il festival, pianterà venti alberi nel Comune di Olbia.

«È un progetto artistico e non solo che si oppone all'idea di concerto frontale per lasciare spazio alla compartecipazione tra artisti, pubblico e abitanti del borgo, ispirato dalla trasversalità di generi e che ha come protagonista la figura femminile», ha detto il direttore artistico, Gabriele Verdinelli, presentando il festival questa mattina, alla presenza dell'assessora alla Cultura, Sabrina Serra, della presidente del Consorzio turistico di San Pantaleo, Antonella Pileri, della presidente del Museo del vino di Berchidda, Antonella Usai, del presidente di Confcommercio nord Sardegna, Edoardo Oggianu e dell'amministratore unico di Alberea, Gonare Marongiu.

