Gli Oasis in Italia nel 2027: due concerti a Roma, come funziona l’acquisto dei bigliettiLa band dei fratelli Gallagher suonerà allo Stadio Olimpico il 29 e 30 luglio. Per accedere alla vendita bisogna registrarsi entro il 17 settembre, le indiscrezioni su San Siro
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Gli Oasis torneranno in Italia nel 2027. Dopo mesi di anticipazioni e indiscrezioni, la band di Manchester ha annunciato due concerti allo Stadio Olimpico di Roma, in programma giovedì 29 e venerdì 30 luglio 2027. Saranno le tappe italiane del nuovo tour dopo la reunion del 2025, che porterà Liam e Noel Gallagher nei principali stadi europei e anche negli Stati Uniti.
Per provare ad acquistare i biglietti non basta collegarsi a Ticketmaster il giorno dell'apertura delle vendite. La piattaforma ha introdotto un sistema basato su registrazione e selezione casuale, per contenere code e disservizi dopo l'enorme richiesta e i problemi riscontrati durante la vendita del tour del 2025.
La registrazione deve essere effettuata sul sito ufficiale degli Oasis entro giovedì 17 settembre alle 17, ora italiana. È possibile indicare fino a tre città, ordinandole in base alle proprie preferenze, ma ciascun utente può registrarsi una sola volta: le richieste duplicate, automatizzate o considerate fraudolente saranno escluse.
Tra gli iscritti verrà estratta casualmente una parte degli aspiranti acquirenti. Le persone selezionate riceveranno per email un link e una precisa finestra oraria nella quale accedere alla vendita su Ticketmaster. I codici saranno inviati tra il 24 e il 27 settembre, mentre le sessioni di acquisto si svolgeranno, a orari scaglionati, tra venerdì 25 e domenica 27 settembre.
Ricevere il link non garantisce la disponibilità dei posti: consente soltanto di entrare nella vendita e tentare l'acquisto. Non è prevista una successiva vendita generale aperta a tutti.
Intanto, accanto alle date ufficiali di Roma, sta circolando un’indiscrezione su una presunta “data fantasma” allo stadio San Siro di Milano, il 17 e 18 luglio 2027. Due serate che segnerebbero il ritorno della band a Milano a quasi vent'anni dall’ultima volta, nel 2009. Va detto che non esistono, al momento, conferme del management, dello stadio o degli organizzatori.
(Unioneonline/D)