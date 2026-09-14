Cosa dicono le stelle per il 14 settembreLa giornata segno per segno
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Ariete – Vincerete una piccola discussione e capirete subito che avreste preferito perderla. Capita anche questo.
Toro – Chi promette troppo mantiene poco. Osservate i fatti e lasciate perdere i discorsi lunghi e brillanti.
Gemelli – Un imprevisto vi costringe a cambiare i piani. La versione nuova sarà migliore di quella iniziale.
Cancro – Dormite male? Forse è la testa che continua a lavorare anche quando avete spento tutto il resto del corpo.
Leone – Chi lavora con voi nasconde un talento insospettabile. Scoprirlo cambierà il vostro modo di guardarlo.
Vergine – Vi accorgerete di aver ripetuto una frase di vostro padre o di vostra madre. Sorridete, non spaventatevi.
Bilancia – Non tutte le sconfitte vanno rimediate. Alcune servono soltanto a farvi cambiare finalmente direzione.
Scorpione – Se la stanchezza prevale, rimandate. Nessun progetto è mai fallito per un rinvio deciso per necessità.
Sagittario – Tra due proposte sceglierete quella che vi spaventa di più. E si rivelerà proprio la scelta corretta.
Capricorno – Regalate un libro che avete amato. Tornerà indietro con una dedica e una riconoscenza che vi scalderà.
Acquario – Comprate qualcosa di inutile e bellissimo. La razionalità può concedersi una piccola vacanza ogni tanto.
Pesci – Chiedete un consiglio a chi ha meno anni di voi. Le risposte migliori arriveranno da chi non vi aspettate.