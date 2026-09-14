Un luogo, diverse esperienze teatrali e un patrimonio di energie artistiche da mettere in relazione. Nasce da questi presupposti “Occhio Orecchio Cuore”, la nuova rassegna che prende il via mercoledì 16 settembre e sino a novembre porta al Cine Teatro Astra di Sassari sei spettacoli tra nuove scritture sceniche, poesia, letteratura, immagine e musica.

Il via mercoledì con L’ultimo concerto romantico, produzione La Botte e il Cilindro / Teatro Sassari, con la regia di Pier Paolo Conconi. In scena Eliana Carboni alla voce, Maurizio Cadelano alla chitarra, Sara Cuzzupoli al violino e Claudio Uccioni Sassu alla tastiera. Lo spettacolo mette in relazione le canzoni della cantautrice svedese Sophie Zelmani e le poesie di Monica Bonistalli, poetessa livornese radicata a Sassari. Teatro e musica dal vivo costruiscono un percorso intimo intorno ai sentimenti e alle piccole cose della vita, dedicato agli innamorati e ai sognatori e alle molte forme che può assumere l’amore.

Il 23 settembre arriva (Studi su) Salomè, produzione La Botte e il Cilindro / Dumas, con la regia di Pier Paolo Conconi. Il lavoro prende le mosse dalla Salomè di Oscar Wilde per recuperarne la forza trasgressiva alla luce della contemporaneità.

La rassegna nasce sotto l’egida della Botte e il Cilindro. Collaborano la compagnia Teatro Sassari, il Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali dell’Università di Sassari (DUMAS) e l’associazione TI-DE è uno spazio di ricerca teatrale, che nasce nel 2021 come costola autonoma de "La Botte e il Cilindro", formato da Roberta Campagna, Arianna Cocozza e Simona Pintus. Partner del progetto anche l’associazione La luna del pomeriggio. La direzione artistica è affidata a Pier Paolo Conconi, regista della Botte e il Cilindro, che ha trasformato l’attività di esperienze e sensibilità differenti in un progetto comune, creando le condizioni perché potessero incontrarsi e produrre nuovi percorsi.

© Riproduzione riservata