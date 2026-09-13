La grande letteratura per chitarra, dal Barocco al Novecento, interpretata da sette giovani musicisti del Canepa. Mercoledì 16 settembre alle 19 la sala Sassu del Conservatorio di Sassari ospiterà il concerto degli allievi della masterclass tenuta dal chitarrista e compositore polacco Maciej Staszewski, docente e vicerettore dell’Accademia di Musica di Lodz.

Durante la serata si alterneranno alcuni dei partecipanti al percorso intensivo di due giorni organizzato dall’istituto di piazzale Cappuccini. Il concerto, inserito nella rassegna settimanale “I mercoledì del Conservatorio”, rappresenta il momento conclusivo dell’esperienza formativa e offrirà al pubblico un itinerario attraverso alcune delle pagine più significative del repertorio chitarristico tra XVII e XX secolo.

Il programma sarà aperto da Nicolò Medinas, impegnato nella Fantasia di Sylvius Leopold Weiss e nel Preludio BWV 997 di Johann Sebastian Bach. Alessio Conti interpreterà l’Elegia di Johann Kaspar Mertz, mentre Carlo Angius proporrà la Fantasia op. 40 di Fernando Sor. A Nicolò Sanna saranno affidati il Capricho Árabe di Francisco Tárrega e Natalia, valzer venezuelano di Antonio Lauro. Davide Basoli eseguirà il Choro de saudade di Agustín Barrios; quindi, Francesca Floris con Le départe di Napoléon Coste. Chiuderà il programma Michele Padovan con Les Adieux op. 21 di Fernando Sor e India di Roland Dyens. L’ingresso al concerto è gratuito.

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