Cosa dicono le stelle per il 13 settembreLa giornata segno per segno
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Ariete: Una decisione presa con il partner vi unisce più di prima. Costruire insieme ha un sapore diverso...
Toro: Sul lavoro qualcuno prova a scaricarvi responsabilità non vostre. Rispedite al mittente con garbo.
Gemelli: Vi accorgete che i vostri gusti stanno cambiando. Seguite questa evoluzione senza timori.
Cancro: Vi conviene mettere per iscritto ciò che avete in mente. Vedere le idee nero su bianco le rende più concrete.
Leone: Una vecchia amicizia si riaccende con una telefonata. Certi legami resistono a qualsiasi distanza.
Vergine: Sul lavoro conviene osservare più che parlare. Raccogliete informazioni ora per agire in seguito.
Bilancia: Un vicino o un conoscente si rivela molto utile. Coltivate anche i rapporti che sembrano marginali.
Scorpione: Il desiderio di imparare qualcosa di nuovo vi punzecchia. Iscrivetevi a quel corso invece di rimandare ancora.
Sagittario: Una pianta che sembrava spacciata rimette foglie nuove. Certe cose hanno bisogno di pazienza...
Capricorno: Chi vi corteggia potrebbe non essere ciò che sembra. Fatevi qualche domanda prima di lasciarvi andare.
Acquario: Vi va di cucinare, di ospitare, di riempire la casa di voci. La convivialità vi restituisce energia e allegria.
Pesci: Un obiettivo economico si avvicina più in fretta del previsto. Resistete alla tentazione di sprecare tutto ora.